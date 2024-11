Lettera43.it - Il team di Trump vorrebbe congelare l’ingresso dell’Ucraina nella Nato per almeno 20 anni

Donald, nel corso della campagna elettorale, ha ribadito a più riprese di voler mettere fine al conflitto in Ucraina, assicurando per di più di poterci riuscire «in 24 ore». Una spacconata, a cui però adesso è chiamato a dare un seguito. Secondo il Wall Street Journal, i consiglieri di politica estera di The Donald hanno presentato diverse versioni di un piano per porre fine alla guerra, in cui è spuntato anche il congelamento delper20.Donald(Getty Images).Nei piani anche la creazione di una zona demilitarizzataTra le condizioni per un cessate il fuoco, ildiinoltre inserire la creazione di una zona demilitarizzata. Con una condizione: truppe americane, contingenti delle Nazioni Unite o qualsiasi altra organizzazione finanziata dagli Stati Uniti non saranno responsabili di garantirne la sicurezza.