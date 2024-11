Lanazione.it - Il derby degli Juniores è di colore amaranto

I giovani talenti della Zenith Prato battono quelli del Prato. Ildel campionatoNazionali si è tinto di. Nella settima giornata di andata il sodalizio di via del Purgatorio ha superato i biancazzurri con un secco 2-0. Al ‘Parrocchiale’ di Mezzana, la squadraguidata dal tecnico Francesco Masi ha espugnato il terreno della formazione biancazzurra, che presentava in panchina il nuovo allenatore Pierluigi Carli. La Zenith ha saputo gestire bene la partita, riuscendo a trovare la rete del vantaggio al 22’ grazie al guizzo vincente di Cellai, giocatore arrivato a rinforzare la prima squadra, ma in età anche per giocare con gli. La reazione del Prato è stata sterile e la Zenith nel corso del secondo tempo è riuscita a chiudere il confronto al minuto 72’ con il gol di D’Amico.