Quotidiano.net - Grande Fratello e La Talpa cambiano giorno: le grandi manovre Mediaset

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Cambio nel palinsesto di Canale 5. I verticiinfatti hanno deciso di modificare le carte in tavola - chissà con quali risultati - e cambiare i giorni di messa in onda die La. La2024, mezzo flop di ascolti: perché non convince I due reality - show in diretta il primo, game totalmente registrato il secondo - non stanno convincendo dal punto di vista dei risultati degli ascolti tv e quindi a questo punto ecco un rimescolamento delle carte. Sarà determinante? Difficile pensare che il problema, per prodotti di una qualità così bassa, possa essere ildi messa in onda. Semmai sarebbe opportuno lavorare sui cast di concorrenti e sui conduttori, ovvero gli unici aspetti che potrebbero essere realmente utili a far appassionare il pubblico.quindi i giorni di messa in onda per entrambi i programmi.