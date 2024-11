Secoloditalia.it - Fu ucciso dai trafficanti di droga Angelo Vassallo, il sindaco “pescatore”: coinvolti carabinieri infedeli

Aveva scoperto un giro diche passava per il porto di Acciaroli ildi Pollica,, e avrebbe denunciato di lì a poche ore i fatti aidella compagnia di Agropoli. È questa l’accusa mossa dalla Direzione distrettuale Antimafia di Salerno nei confronti di 4 persone, finite in carcere questa mattina con le accuse omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalle finalità mafiose. In cella è finito anche il colonnello deiFabio Cagnazzo, insieme ad un appuntato, Lazzaro Cioffi, già detenuto per altre vicende legate al traffico dinel Parco Verde di Caivano e condannato in appello a 10 anni di reclusione. Gli altri due arrestati sono l’imprenditore Giuseppe Cipriano, titolare di un cinema a Scafati, e Romolo Ridosso, collaboratore di giustizia che proprio nella cittadina salernitana gestiva alcuni business illegali per conto del clan Ridosso-Loreto.