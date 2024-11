Thesocialpost.it - Francesco Guccini contro Giorgia Meloni: “Vasco Rossi ha ragione, il suo è un regime”

ha 84 anni. Ma il cantautore originario di Modena non ha ancora perso la sua forza intellettuale. Intervistato dal Fatto Quotidiano in occasione dell’uscita del suo ultimo libro,commenta le parole disu un possibile ritorno del fascismo e lancia una frecciata avvelenatala premier di destra.Leggi anche: “Levateje er fiasco!” Cruciani: in diretta gli dice di tutto“Da lui non me lo aspettavo. – dichiaraparlando di– Entrambi abbiamo avuto i padri internati, il mio era nel campo di concentramento con Guareschi. Ha avuto coraggio, mi è piaciuto e ha detto cose vere. Infatti illo ha subito attaccato”.durissimola“Vogliono far sottostare tutti i poteri (a partire dalla magistratura) a quello esecutivo (cioè il governo).