Figli di stranieri | inutile la cittadinanza onoraria

"Laaidegli immigrati non è una soluzione, ma è anzi una scorciatoia che non solo non risolve una questione gigantesca ma che rischia unicamente di alimentare contrapposizioni". Parola di Amanuel Sikera (nella foto), consigliere comunale di Pisa al centro che, in un colloquio con La Nazione, anticipa la posizione della lista civica in vista del dibattito di oggi in consiglio comunale sulle mozioni presentate dalle opposizioni. "Io, italiano di origine eritrea - spiega - ho vissuto sulla mia pelle la condizioni che vivono oggi molti nostri concittadini immigrati. Ma non è certo la concessione di una, che per quanto simbolica sia non aggiunge nulla allo status giuridico di una persona, a risolvere il tema dell’inclusione. E con questo non intendo sottrarmi al dibattito pubblico sullo ius scholae, che investe il nostro Paese da settimane, ma ritengo che non sia la sede del consiglio comunale più giusta per sciogliere i nodi.