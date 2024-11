Ilrestodelcarlino.it - Fabriano imprigionata nella Reggia. Caserta passeggia sulla Ristopro

juve9568 JUVE : Laganà 15, Ricci 9, Heinonen 17, Diouf 4, Romano 7; Marchiaro 6, D’Argenzio 32, Pisapia, Kumer 1, Azzaro ne, Mastroianni 4, Abba. All. Cagnazzo: Pierotti 10, Centanni 14, Raucci 6, Carta 15, Molinaro 18; Romagnoli ne, Da Rin ne, Gnecchi ne, Dri 5, Scandiuzzi, Ottoni ne, Pisano ne. All. Niccolai Arbitri: Giambuzzi di Ortona (Ch) e Fornaro di Mentana (Rm) Parziali: 32-12 62-28 76-50 95-68 Sconfitta davvero senza attenuanti per lache dopo aver vinto appena domenica scorsa largamente contro Latina, con una prestazione costante e solida per tutti i 40 minuti, incappa in una giornata semplicemente disastrosa contro la Juve Ceserta, formazione gloriosa ma impelagata nelle lotte di bassa classifica. Ed invece i campani dilagano con una prestazione collettiva eccelsa a fronte di undavvero mai in partita ed alla fine battuto nettamente 95-68 in una gara senza storia, per giustificare la quale non basta l’assenza, pur pesante, di Gnecchi.