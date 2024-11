Europa League Tottenham ko sotto i colpi di Osimhen ok Eintracht e Bilbao

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Arriva la prima sconfitta delin. La terza giornata vede infatti gli Spurs di Ange Postecoglou battuti 3-2 dal Galatasaray in quel di Istanbul. Decisive due vecchie conoscenze del calcio italiano, come Victore Dries Mertens: il primo firma la doppietta nel finale di primo tempo, il secondo serve al compagno i due assist vincenti. Solanke prova a riaprire la contesa nel secondo tempo, ma la mezz’ora finale in 10 per il rosso a Lankshear frena le ambizioni dei londinesi. Buona vittoria esterna invece dell’Athletic, che con i gol di Williams e Serrano espugna in rimonta il campo del Ludogorets. Successo di misura per l’Francoforte, che vince 1-0 sullo Slavia Praga., RISULTATI E CLASSIFICHENel tardo pomeriggio di Conferencetutto facile per il Legia Varsavia, che travolge 4-0 la Dinamo Minsk e prosegue la sua cavalcata a punteggio pieno dopo le prime tre giornate insieme al Rapid Vienna che si impone 3-0 in casa dei moldavi del Petrocub.