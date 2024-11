Lanazione.it - È pronto il nuovo Centro diurno per anziani

PISTOIA Apre le porte al pubblico "Il filo della memoria". L’appuntamento è per il 14 novembre dalle 9 alle 19. Si tratta delper persone anziane realizzato dalla Fondazione Turati nella zona dell’auditorium Panconi. La giornata, dedicata alle famiglie e a tutti gli interessati, è un’occasione per visitare gli ambienti della struttura con gli speciali arredi, conoscerne le attività e l’approccio terapeutico non farmacologico che le ispirano. Nato per rispondere ad alcune necessità presenti sul territorio e autorizzato per 20 posti, "Il filo della memoria" – spiega una nota – è stato creato con attenzioni mirate a favorire la stimolazione sensoriale, cognitiva e il benessere degli utenti secondo orientamenti diffusi nel Nord Europa, con l’obiettivo di offrire un luogo protetto e sicuro, adatto a stimolare e mantenere le capacità residue della persona, preservando la sua qualità di vita e quella dei familiari.