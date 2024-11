Movieplayer.it - Dear Santa: Jack Black è un Satana irresistibile nel trailer della commedia di Natale

Chi meglio diper ricoprire i panni diche si spaccia per Babboin questa nuovadi Paramount? Paramount+ ha diffuso in streaming ildinatalizia con protagonistanei panni di, che per un errore di scrittura di un ragazzino viene scambiato per Babbo. Il film, diretto da Peter e Bobby Farrelly, racconta infatti di un ragazzino che commette un errore di ortografia nella sua lettera a Babbo, invitando inavvertitamentea visitare la sua casa. Sebbenesia vestito con una pelliccia rossa e bianca, è abbastanza chiaro che non è l'allegro San Nicola delle feste. I Farrelly hanno rivelato di aver lavorato a questa idea per circa .