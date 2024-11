Ilfattoquotidiano.it - Così l’analisi del Dna antico sta riscrivendo la storia degli abitanti di Pompei

Corpi vicini, in alcuni casi stretti in un abbraccio. Erano parenti, erano amici? Gli archeologi al lavoro negli scavi archeologici spesso riescono a ricostruire storie di vita quotidiana analizzando reperti o scritture. In questo casodel Dnastaladie racconta una realtà molto diversa rispetto alle ricostruzioni fatte a metà del ‘700, quando iniziarono le prime ricerche nel sito campano che solo l’anno scorso è stato visitato da quasi 4 milioni di turisti. Il risultato è pubblicato sulla rivista Current Biology e alla ricerca, coordinata dall’Università americana di Harvard, ha partecipato l’Italia con l’Università di Firenze. È la prima volta che il Dna viene estratto dai calchidi, sepolti dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.