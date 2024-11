Lortica.it - Controllo straordinario del territorio ad Arezzo contro lo spaccio di droga: denunciato il gestore di un locale

Ieri sera, mercoledì 6 novembre, adsi è svolto un servizio didel, mirato al contrasto dellodi, nell’ambito delle iniziative stabilite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione ha visto coinvolti equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze.Per l’occasione, sono arrivati anche i rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Perugia, esperti in operazioni ad alto impatto, e i cani antiPaco ed Elen della Guardia di Finanza, provenienti da Massa Carrara, specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti.Il dispositivo di, coordinato dal Dirigente della Squadra Mobile, Dott.