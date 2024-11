Quifinanza.it - Centrale nucleare a Marghera, Zaia pronto allo scontro con il Governo

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

Alcuni esponenti delhanno iniziato a ipotizzare di costruire una delle future centrali nucleari italiane nella zona di, nel comune di Venezia.è una delle aree più industrializzate del Nord Italia e fa parte della Terraferma di Venezia, non si trova quindi nelle isole della laguna, ma sulla costa.Il presidente del Veneto Lucasi è però immediatamente opposto a questa opzione.è il più importante esponente della Lega in Veneto, ma non ha una politica del tutto allineata con quella del partito nazionale guidato da Matteo Salvini. Più volte ha espresso posizioni dissidenti su temi anche sensibili.La proposta di costruire unaa PortoIldi Giorgia Meloni sta provando a riavviare il programmacivile italiano. Il nostro Paese ha rinunciato già due volte a questi progetti, in corrispondenza dei due peggiori disastri nucleari della storia, quello di Chernobyl del 1986,ra in U, oggi in Ucraina, e quello di Fukushima in Giappone, nel 2011.