Calciomercato.it - Calciomercato Juve: Guardiola surclassato e clausola choc

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

, le ultime novità sui bianconeri portano a un incrocio particolare con: il giocatore è uno dei nomi del momento, occhio alla superCon un occhio al campo e con un occhio al, in questa fase per tutte le società bisogna iniziare a monitorare con grande attenzione ciò che può muoversi in vista della finestra di trattative di gennaio, analizzando quali sono le problematiche da risolvere per la propria squadra. Un discorso che vale per tutte le big europee, che presto dovranno provare a tradurre le loro riflessioni in pratica..it (fonte: © LaPresse) Gli spunti, logicamente, aumentano quando sono in corso le tre giorni infrasettimanali di coppe europee. Che mai come quest’anno stanno proponendo diverse sorprese a livello di risultati.