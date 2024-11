Quotidiano.net - Bond repair hair, i trattamenti innovativi per riparare i capelli danneggiati

Negli ultimi anni, una nuova frontiera della cura deisi è affermata nel mondo dell’care: i. Si tratta di prodottiche puntano a ripristinare la struttura dei, migliorandone la resistenza, la luminosità e la morbidezza. Hanno raccontato di usarli anche star come Gigi Hadid, Selena Gomez, Blake Lively, Kim Kardashian, Billie Eilish, Dua Lipa, Kylie Jenner e Hailey Bieber. Come funzionano iI prodotti, grazie alle loro formulazioni basate spesso su molecole specifiche brevettate e mirate allo scopo, agiscono in profondità nei, intervenendo sui legami chimici che danno forza e stabilità alla fibra capillare. Fattori come tinte, decolorazioni, phon, piastre e arriccia, inquinamento e stress ambientale possono danneggiare questi legami, rendendo ipiù fragili e inclini a spezzarsi.