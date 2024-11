Lanazione.it - Black Friday 2024, la mappa degli sconti in Toscana

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 7 novembre– Quest’anno ilcadrà il 29 novembre, ma glisono già iniziati. Quello che un tempo era un solo giorno di shopping scontato si è trasformato prima in una settimana, poi in due, fino a coprire tutto il mese di novembre. Una strategia pensata per far girare l’economia e incentivare i consumatori ad anticipare le spese natalizie. Sebbene la tredicesima sia ancora lontana, molte famiglie stanno approfittando di queste promozioni, alcune davvero convenienti. A guidare le offerte ci sono i grandi nomi come Amazon, Mediaworld e Unieuro, ma anche i negozi di quartiere, le pasticcerie, le scuole di musica e persino le farmacie hanno scelto di partecipare cone promozioni. Di seguito, alcune delle proposte per ilche arrivano dalle piccole e medie realtà toscane.