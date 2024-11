Biden dopo la sconfitta di Harris | Ho chiamato Trump gli ho assicurato che lavoreremo per una transizione pacifica – Il video

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Il nostro popolo vota per i nostri leader. Siamo una democrazia. ieri ho parlato con il presidente in pectoregli hocheper unae ordinata». Queste le parole del Presidente degli Stati Uniti, Joe, nella sua prima dichiarazione personalele elezioni, davanti al popolo americano. Prima delle dichiarazioniha rilasciato una nota pubblica in cui ha definito Kamala«una partner incredibile», elogiandone «l’integrità, il coraggio e il temperamento»lacontro Donald. «Continuerà a essere una leader che i nostri figli ammireranno per le generazioni a venire, lasciando il suo segno nel futuro dell’America», ha aggiunto. Concetto di Kamalacome «donna straordinaria» che ha ripetuto anche nell’intervento pubblico.