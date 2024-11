Iodonna.it - Annamaria elimina uno dei suoi pretendenti mentre Loris deve metabolizzare l'abbandono - a sorpresa - della sua preferita: la campagna non fa per lei

Nuovo appuntamento questa sera – alle 21.30 sul NOVE – per Il contadino cerca moglie 2024, il dating show bucolico condotto da Gabriele Corsi. Protagonisti cinque contadini (quest’anno anche una ragazza) alla ricerca di un’anima gemella disposta a lasciare la città per trasferirsi in. Nella scorsa puntata tutti i contadini hanno scelto i. Stasera ci saranno le primezioni e, a, l’di una pretendente: Micaela ha già capito che la vita dinon fa per lei. “Il contadino cerca moglie 2024”: chi sono i 9 contadini X Leggi anche › Concorrenti e puntate: da stasera sul NOVE la nuova stagione di “Il contadino cerca moglie 2024” Il contadino cerca moglie 2024, le anticipazioniterza puntataMarcoNel casale in Umbria di Marco, per le tre cittadine è tempo di rimboccarsi le maniche.