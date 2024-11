Oasport.it - Andrea Marcon sul baseball italiano: “Progetto ampio per la Nazionale, la normativa AFI non è il problema”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Dal 2016 al timone della FIBS,va in cerca di un terzo mandato nell’elezione federale del 17 novembre. Una vita nel softball come arbitro, ha poi preso in mano l’intera Federazione italiana, dovendo affrontare un certo numero di situazioni impervie, dal Covid in giù. Il suo lavoro, però, non lo considera ancora finito, e porta a supporto della propria tesi i dettagli di cui racconta in questa intervista. Un’analisi, questa, a tutto campo in relazione all’intero movimento: dai cnati alle Nazionali, con uno sguardo che va in particolare verso il futuro.Come volete strutturare la Serie A in questo momento?“Il pensiero di come vogliamo strutturare la Serie A è facile da esplicitare, perché abbiamo deliberato la circolare la settimana scorsa. Una delle grandi esigenze che avevano le nostre società quando sono diventato Presidente nel 2016 era quella di avere le regole del gioco il più presto possibile e sono almeno 5-6 anni che le circolari escono a ottobre.