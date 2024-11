Lanazione.it - 8 novembre, un venerdì nero per i trasporti in Toscana. Sciopero di bus e tramvia. Le corse garantite

Firenze, 72024 - Si preannuncia unper iin. A causa dellonazionale di 24 ore del tpl, proclamato per, il servizio urbano e extraurbano dei bus di Autolinee toscane in tutta la regione potrebbe subire sensibili ritardi o cancellazioni di. La protesta è indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil, Faisa Cisal, Ugl Fna. Senza fasce di garanzia. E' la prima volta dal 2005 "L'ultimodi questo tipo risale a 19 anni fa - si spiega da At -. In accordo con i sindacati sarà garantito il solo 30% dellenelle fasce orarie 4.15-8.14 e 12.30-14.29. Lesaranno consultabili" sul sito www.at-bus.it, nella pagina dedicata allo(www.at-bus.it/)", At avvisa che "saranno sicuramente insufficienti rispetto alla consueta domanda, ed invita a trovare altre soluzioni.