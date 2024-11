Usa | 33 mln residenti del Michigan hanno votato in anticipo o per corrispondenza

Liberoquotidiano.it - Usa: 3,3 mln residenti del Michigan hanno votato in anticipo o per corrispondenza

Washington, 5 nov. (Adnkronos) - Oltre 3,3 milioni didelino per. Lo ha reso noto l'ufficio del segretario di stato del. Le cifre corrispondono a quelle del 2020, quando 3,3 milioni di persone votarono pernello stato. Solo nel giorno delle elezioni, sono state conteggiate 58.466 schede per. In totale, sono 2.164.803 le schede arrivate ovvero il 92% delle schede perrichieste nello stato, per posta, tramite cassetta postale o di persona presso un punto di consegna delle schede.