Quotidiano.net - Ue a confronto coi Brics: i rischi e gli scenari

Roma, 6 novembre 2024 – Il recente vertice deisvoltosi a Kazan, capitale della regione della Russia del Tatarstan, ha acceso diversi campanelli d’allarme in giro per il mondo, con il presidente russo Vladimir Putin che ha voluto dimostrare, riuscendoci, di non essere alla guida di un Paese isolato a causa della guerra in Ucraina. Si è di fatto palesato, ancora di più, un blocco di Stati del Sud globale che si contrappongo all’Occidente, ovvero agli Stati Uniti, alla Nato e all’Unione europea. Nessuno di questi attori può al momento permettersi di ignorare le recenti dinamiche geopolitiche venutesi a creare, visto che l’equilibrio mondiale risentirebbe non poco di eventuali errori di valutazione. Va tuttavia tenuto conto che, malgrado ivengano comunemente intesi come un unico blocco, al loro interno sono presenti delle evidenti divergenze tra alcuni Stati che limitano, in parte, gli intenti del gruppo stesso.