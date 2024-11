Quotidiano.net - Trump verso 312 grandi elettori, è al 51% nel voto popolare

Quotidiano.net

Quando manca ormai la 'chiamata' di soli tre Stati, Donaldsi appresta a vincere la corsa alla Casa Bianca con 312su 538, dopo aver già superato la soglia magica dei 270. Al momento, secondo le proiezioni della Fox, il leader repubblicano conta 292contro i 226 di Kamala Harris. Ancora in palio ci sono i 3 gradidell'Alaska, gli 11 dell'Arizona e i 6 del Nevada: in tutti e tre questi Statiè saldamente in testa. L'ex e futuro presidente ha incassato al momento quasi 72 milioni di voti popolari a livello nazionale (il 51%), contro i poco più di 67 milioni della sfidante democratica (47,5%).