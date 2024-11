Giornalettismo.com - Trump deve la sua vittoria a Elon Musk: «È nata una stella»

È stato il vero promotore della sua campagna elettorale, investendo oltre 75 milioni di dollari. Lo ha fatto di persona, partecipando a numerosi comizi, e attraverso quella piattaforma social che ha dato un enorme respiro alla narrazione Repubblicana in vista delle Presidenziali americane. Avrebbe vinto lo stesso? Probabilmente sì, ma non vi è alcuna certezza. Per questo motivo il discorso in cui Donaldringrazia pubblicamenteper quanto fatto nel corso di questi mesi è la cartina di tornasole dell’influenza sociale (e politica) dell’imprenditore più ricco del mondo. LEGGI ANCHE > Ma non è che queste elezioni americane le ha vinte? Dal palco del Convention Center di Palm Beach (Florida), il quartier generale del partito Repubblicano, Donaldha incensato non solo il ruolo dinel corso della campagna elettorale, ma anche il suo lavoro da imprenditore.