Secoloditalia.it - Trump 47mo presidente americano, Fazzolari: anche negli Usa ha vinto il Paese reale

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Stati Uniti, come in Italia due anni fa, hail. Hannole persone comuni che chiedono sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale di massa, che sono preoccupate per il loro lavoro e per il loro futuro e cercano risposte ai problemi concreti”. Lo evidenzia il sottosegretario alla presidenza Giovanbattistainterpellato dall’Ansa sulle elezioni americane che segnano il ritorno di Donaldalla Casa Bianca. “I cittadini – aggiunge – sono stanchi delle battaglie ideologiche della sinistra, della grande stampa e dei circuiti elitari, in Europa come in America”.sul voto per: hannole persone comuni Come scrive il Washington Post, Donaldha scommesso sul voto di giovani maschi, ispanici e afroamericani, lanciando già dalla scorsa estate un’offensiva per conquistare spazio vitale in blocchi elettorali tradizionalmente democratici.