Bergamonews.it - Treviglio, in un anno 1300 visitatori per il Museo Verticale nella Torre Civica

Leggi tutto su Bergamonews.it

. La festa patronale di San Martino rappresenterà anche l’ultima occasione del 2024 per visitare ilStoricodi, che poi riaprirà come da tradizione per la festa della Madonna delle Lacrime a fine febbraio 2025. L’ultimo weekend di visite guidate rappresenta anche il momento per tracciare un bilancio, affidato al sindaco e assessore alla Cultura Juri Imeri. “Nel 2024 abbiamo registrato, ed è un dato importante considerando che ilè aperto da febbraio a novembre e per motivi strutturali le visite sono limitate a un numero massimo di 20per volta – commenta il primo cittadino – Il fatto che ilriscontri un interesse costante da parte del pubblico è merito del lavoro di riallestimento che abbiamo effettuato nel 2023 e della comunicazione sempre più efficace, anche grazie a iniziative a tema che hriscosso molto successo e alla sinergia sempre più efficace con il Distretto del Commercio che si è sviluppata nell’ambito del progetto Commercio e Cultura al centro”.