Romadailynews.it - Traffico Roma del 06-11-2024 ore 10:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato cassia-flaminia Nomentana in direzione centro sulla tangenziale rallentamenti all’altezza dell’uscita per la Salaria in direzione Piazzale degli Eroi in centrorallentato sulla Lungotevere dall’ altezza dell’isola Tiberina verso Ponte Vittorio Emanuele e sulla via del mare rallentamenti tra kg a Vitinia così come lungo la Colombo tra Casal Palocco in malafede in direzione Eur in via Aurelia rallentamenti tra Largo pera e largo Don Guanella è da questa mattina nell’area del ministero della Farnesina Sono in corso alcune modifiche di viabilità per un evento nella sede del Ministero degli Esteri oltre a diversi divieti di sosta nelle strade vicine e c’èViale della Macchia della Farnesina ricordiamo questo venerdì lo sciopero di 24 ore della trasporto pubblico locale senza fasce di garanzia ma con i servizi minimi essenziali avvio della Servizio diurno e fino alle 8:30 e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20 saranno garantite in metro e metro B Rebibbia Laurentina e 91 linee in superficie tutti i dettagli sulmobilita.