The Strangers | Capitolo 1 il film di apertura della 44esima edizione del Fantafestival

The1 ildidelThe1 è ildidel, presentato il 27 novembre in anteprima nazionale nel corso del più longevo festival di cinema di genere italiano, punto di riferimento per tutti gli amanti dell’horror,fantascienza e del fantastico. Il 44esimosi svolgerà presso lo Spazio Scena (exStudio) in Via degli Orti d’Alibert 1/c (Roma), dal 27 novembre al 1 dicembre. Dopo l’ottimo risultato al botteghino americano, il 28 novembre questo primo terrificantetrilogia horror diretta da Renny Harlin (Nightmare 4 – Il non risveglio, 58 minuti per morire – Die Harder, Cliffhanger, L’esorcista – La genesi, The Covenant, Il passo del diavolo) arriverà nei nostri cinema con Vertice360 pronto a sconvolgere gli spettatori italiani.