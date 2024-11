Calciomercato.it - Tempi duri per Ancelotti: “Sarà una lunga notte. Ecco il problema principale”

Le dichiarazioni del tecnico italiano in conferenza stampa al Bernabeu, dopo il match contro i rossoneri di Paulo Fonseca Il Real Madrid perde ancora in Champions League e lo fa per mano del Milan. I rossoneri espugnano il Bernabeu e la squadra di Carloviene fischiata dai suoi tifosi.per: “unail” (LaPresse)C’è poco da salvare per gli uomini del tecnico italiano: “unaper noi. L’anno scorso abbiamo vinto la Champions basandoci sulla nostra solidità. In questo momento non siamo capaci di fare un lavoro collettivo efficace. Stasera abbiamo avuto tante occasioni, ma ciò che salta all’occhio non è chi gioca a sinistra. Ilè la fase difensiva”. Real Madrid-Milan,: “La chiave è ritrovare la solidità difensiva”ovviamente non si nasconde e ammette le proprie colpe: “La responsabilità è dell’allenatore, ma è importante che tutti mostriamo responsabilità”.