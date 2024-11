Laprimapagina.it - “Siamo tutti centurioni” è il nuovo singolo dei Torre della Muda

Da venerdì 8 novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “” (Karma Conspiracy/Overdub Recordings), ildeigià disponibile sulle piattaforme digitali dal 5 novembre. “”, che anticipa l’album in uscita nel 2025, è un brano che nasce dall’idea che esiste una connessione profonda tragli esseri umani, uniti da una storia comune, come quella dell’Impero Romano. Il pezzo vuole trasmettere un senso di appartenenza ad una narrazione più grande, quella dell’umanità, utilizzando il simbolismo di Roma come esempio di grandezza e di eredità condivisa (come le strade romane univano territori lontani, così oggi le connessioni umane superano le distanze fisiche ed emotive).parte di una “famiglia”, discendenti da popoli che si sono fusi attraverso la storia.