Ilrestodelcarlino.it - Scappa di casa: ore di paura per una 14enne

"Basta, non ne posso più vado via di". È stata ritrovata a Jesi, laoriginaria dell’hinterland senigalliese che, lunedì pomeriggio si è allontanata dalla sua abitazione. La giovane aveva espresso agli amici che viveva una situazione non idilliaca ine per questo motivo avrebbe iniziato a pensare di allontanarsi, credendo così di risolvere ogni problema. Intimoriti, anche alla luce di quanto accaduto alcune settimane fa al giovane che, dopo essersi allontanato ha scelto di togliersi la vita, hanno chiesto aiuto alla polizia che si è subito messa in moto per rintracciare la ragazza. Lafrequenta l’Istituto Panzini e i suoi compagni di classe, insieme agli amici hanno subito cercato di rintracciarla. Impossibile utilizzare la geolocalizzazione del cellulare, perché la ragazza lo ha spento rendendosi irraggiungibile.