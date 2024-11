Dilei.it - Rosa Elettrica, le prime foto della nuova serie con Maria Chiara Giannetta

Si sono concluse le ripreseoriginale italiana, tratta dall’omonimo romanzo di successo del 2007 scritto da Giampaolo Simi edito da Sellerio. Si tratta di thriller on-the-run in sei episodi targato Sky Original: laè prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo (Un’estate fa, Il cacciatore, Notturno bus), e arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW., il castProtagonista(reduce dal successo di L’amore e altre seghe mentali, Don Matteo e soprattutto Blanca), riveste i panni di una eroina per caso, una giovane agente sotto copertura alle prese con scelte più grandi di lei. Accanto all’attrice troveremo anche Francesco Di Napoli (che abbiamo già visto in Hey Joe, Romulus, La paranza dei bambini) ed Elena Lietti (già nota al grande pubblico per Il sol dell’avvenire, Il Miracolo, Anna), rispettivamente nei panni di Cocìss, baby-boss di camorra che deciderà di collaborare con la polizia, e del vicequestore Antonella Reja, diretta superiore di, pronta a tutto per mettere alla prova la sua giovane recluta.