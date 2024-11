Inter-news.it - Precedenti Inter-Arsenal: una goleada a testa! Stasera la ‘bella’

Il match tra, previsto per questa sera a San Siro rappresenta un incontro storico tra le due squadre che si sfideranno per la terza volta nella storia. Il bilancio è in perfetto equilibrio, con una. Di seguito i duedi– La partita di questa sera sarà lo scontro numero 3 tra. Le due squadre si sono affrontate soltanto due volte in gare ufficiali, in occasione della fase a gironi della Champions League 2003/04. Il 17 settembre 2003, nello storico impianto di Highbury, l’si impose 3-0 con i gol di Julio Ricardo Cruz, Andy Van der Meyde e Obafemi Martins. Una partita leggendaria, ricordata per il fantastico gol di Van der Meyde e anche per la super prestazione di Francesco Toldo, che parò un rigore a Thierry Henry.