Ilrestodelcarlino.it - Omaggio alla Clinica Gastronomica, da 70 anni nella Bibbia gourmet

Quando le luci del Teatro si sono spente, si sono subito toccate le corde della memoria, con l’invito a salire sul palco per Roberto Bottero, nipote di Arnaldo Degoli, patron della miticadi Rubiera, la Stella Michelin più longeva d’Italia. "prima edizione della Guida Michelin del 1956, eravamo menzionati, ma è nel 1959 che arriva la Stella – racconta Bottero –. Nel nostro locale, non abbiamo mai cercato di stravolgere, ci siamo sempre imposti di preservare la nostra identità e la qualità di una proposta che il nonno aveva messo a punto, a metà degliTrenta". "Sono le persone che arrivano da tutta Italia che ci chiedono di non cambiare, ordinando gli stessi piatti, la stessa qualità e gli stessi sapori. Oggi abbiamo voluto riportare a una presentazione Michelin mia madre, dopo che lei era stata invitata al 50° della Guida.