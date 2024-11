Liberoquotidiano.it - "Non concedo la sconfitta alla lotta per la libertà"; Kamala, il discorso da perdente spiega tutto

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

"Sono molto orgogliosa della nostra corsa" ha dettoHarris ringraziando il suo staff e il presidente Biden nel corso del suo primodopo l'elezione. "Mentre ioladi questa elezione, nonlaper la" e continua: "Non mi arrenderò mai, non smetterò mai dire per le donne, affinché possano prendere decisioni sul proprio corpo senza che sia un governo a dire loro cosa fare. Non smetteremo mai dire per proteggere le scuole e le strade dcriminalità. E non smetteremo mai dire per la democrazia e per la dignità, a cui tutti hanno diritto. Laper il nostro Paese vale sempre la pena". "Va bene sentirsi tristi e delusi. Ma a volte larichiede più tempo, questo non significa che non vinceremo - continua Harris da Washington -.