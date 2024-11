Lapresse.it - Napoli, i funerali del 19enne ucciso

Leggi tutto su Lapresse.it

“Con il pallone dentro al cuore, riposa in pace eterno campione”. Recita così lo striscione esposto all’esterno della chiesa di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe a Casoria (), dove si celebrano idi Santo Romano, ilnella notte tra il 1° e 2 novembre a San Sebastiano al Vesuvio. Alcuni amici del ragazzo indossano una maglia bianca con la sua foto e la scritta “Santo per sempre”. Presenti in chiesa molti compagni della sua squadra di calcio, il Micri, che gioca nel campionato di Eccellenza Campania e nella quale Romano militava come portiere. Il sindaco: “Avere rispetto del dolore” “Ho parlato con il papà della fidanzata di Santo, bisogna essere vicini alla famiglia e avere rispetto del dolore che stanno vivendo in questo momento. Tutti dobbiamo mantenere viva la memoria di Santo e lavorare perché queste cose non si verifichino più”.