LIVE Spagna-Italia Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA | trasferta durissima per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro valevole per leaglidi. Il cammino dell’verso la competizione continentale delinizierà con una vera mission impossible: gliaffronteranno, in, la, bronzo agli ultimi Giochi Olimpici e vera corazzata allo mondiale. In questa partita l’dovrà fare a meno di Giacomo Savini ed Umberto Bronzo, due elementi fondamentali per il DT Riccardo Trillini. Gliproveranno a proseguire una stagione da sogno iniziata con la storica qualificazione ai Mondiali 2025 ottenuta qualche mese fa contro il Montenegro. Nelle ultime due stagioni laha ottenuto il bronzo sia ai Mondiali del 2023 che alle Olimpiadi di qualche mese fa.