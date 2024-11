Oasport.it - LIVE Spagna-Italia 15-17, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: inizio perfetto per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Nel primo tempo l’ha ricevuto 3 sanzioni di 2 minuti (Angiolini, Aldini e Bortoli). Una sola sospensione per 2 minuti per larimediata da Dujshebaev. 21.47 Domenico Ebner grandissimo protagonista di questa prima frazione. Il portiere azzurro si è superato in diverse occasioni salvando la propria porta davanti alle minacce spagnole. L’estremo difensoreno si è messo in mostra al diciassettesimo minuto con una doppia parata sensazionale e poi ipnotizzando Fernandez Jimenez dai 7 metri. 21.42avanti dopo il primo tempo di gioco!! Una prima frazione perfetta per gliche sono avanti di due lunghezze con la temibile. 30? Ripartenza veloce dellache trova la rete di Fernandez Jimenez allo scadere della prima frazione.