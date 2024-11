Sport.quotidiano.net - Le formazioni giovanili riminesi. Under 17, Ruggeri spinge gli Angels a Forlì

Una vittoria e una sconfitta per led’Eccellenza collegate a Rinascita Basket Rimini. A sorridere è l’17, corsara ain un derby sempre molto sentito anche a livello di baby.e compagni hanno violato il Villa Romiti con il punteggio di 77-81, grazie a una partita di grande intensità e concentrazione. Il primo tempo è favorevole ai padroni di casa, che scattano sul 35-27 del 20’ grazie a Della Chiesa. Nella ripresa i clementini riescono a trovare maggior fluidità in attacco, segnano 25 punti e al 30’ rimettono tutto in gioco (52-52). Il finale è tutto degli ospiti, che vanno in vantaggio con unstellare e chiudono i conti con la precisione ai liberi di Ronci. Ottima prestazione collettiva contro una squadra sempre pericolosa. Il tabellino: San Martini, Bracci 4, Capucci ne, Tassani 12, Ronci 13, Longo, Tura 3, Gnepa ne, Ciancarelli 7, Altini 3,33, Ricci 6.