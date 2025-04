Internews24.com - Inter Bayern Monaco, Eberl ci crede: «Siamo capaci di vincere in trasferta, siamo fiduciosi. Tutti sanno che…»

Intercettato da alcuni giornalisti presenti alla partenza del Bayern Monaco in direzione Milano, il direttore sportivo dei bavaresi, Max Eberl, ha presentato così il quarto di finale di Champions League di domani a San Siro contro l'Inter.

PAROLE – «Siamo capaci di vincere in trasferta, lo abbiamo dimostrato in passato, ma anche in questa stagione. Andiamo là fiduciosi e vogliamo avanzare nella competizione. La squadra è concentrata su una partita molto importante. Tutti sanno che è molto complicata; abbiamo perso l'andata 2-1 in casa. Nonostante questo, la squadra è ottimista e spera di poter vincere anche in trasferta. Non sarebbe per forza un miracolo, ma dobbiamo impegnarci al massimo per riuscirci.