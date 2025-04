Trump la Cina ha rinnegato accordo sui Boeing

rinnegato il grande accordo con Boeing, affermando che 'non prenderanno possesso' di aerei su cui si sono completamente impegnati": lo scrive il presidente americano Donald Trump su Truth, commentando la decisione di Pechino di non accettare ulteriori consegne di jet Boeing. Quotidiano.net - Trump, 'la Cina ha rinnegato l'accordo sui Boeing' Leggi su Quotidiano.net "È interessante notare che hanno appenail grandecon, affermando che 'non prenderanno possesso' di aerei su cui si sono completamente impegnati": lo scrive il presidente americano Donaldsu Truth, commentando la decisione di Pechino di non accettare ulteriori consegne di jet

