Maignan forfait forzato contro l’Atalanta

Maignan non ci sarà contro l'Atalanta. Anche se dovesse recuperare fisicamente, non potrà scendere in campo per un protocollo UEFAMike Maignan con ogni probabilità non sarà a disposizione del Milan per la prossima sfida di campionato contro l'Atalanta, in programma a San Siro. Il portiere francese ha riportato un trauma cranico durante l'ultimo incontro di Serie A contro l'Udinese, in seguito a un violento scontro con Jimenez. Dopo l'impatto, Maignan ha lasciato il campo ed è stato trasportato in ospedale per effettuare tutti gli accertamenti del caso.Il trauma cranico subito da Maignan ha imposto uno stop immediato e, secondo il protocollo UEFA, denominato SCAT-5 (Sport Concussion Assessment Tool), il calciatore dovrà osservare un periodo obbligatorio di riposo di almeno sette giorni. Questo protocollo, pensato per tutelare al massimo la salute degli atleti in caso di commozioni cerebrali, stabilisce una prassi molto più rigorosa rispetto a quella prevista per gli infortuni muscolari o articolari.

