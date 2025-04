Maxi incendio nello stabilimento del Asl sospese tutte le attività VIDEO

Maxi incendio è scoppiato oggi nello stabilimento ospedaliero di Barra. Alcune immagini del rogo sono state condivise dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Al momento non si conoscono i dettagli, ma l'Asl Napoli 1 ha annunciato la sospensione di tutte le attività."Avviso urgente. Per. Napolitoday.it - Maxi incendio nello stabilimento dell'Asl: sospese tutte le attività - VIDEO Leggi su Napolitoday.it Unè scoppiato oggiospedaliero di Barra. Alcune immagini del rogo sono state condivise dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. Al momento non si conoscono i dettagli, ma l'Asl Napoli 1 ha annunciato la sospensione dile."Avviso urgente. Per.

Potrebbe interessarti anche:

Reggio Emilia, maxi-incendio allo stabilimento Inalca: evacuata la zona. Il Comune: «Chiudere finestre»

Un grosso incendio è scoppiato nella notte all'Inalca di Reggio Emilia, azienda leader nelle carni e diverse squadre dei vigili del fuoco dall'1.30 circa sono intervenute in via Due...

Maxi-incendio all'Inalca: stabilimento distrutto e 400 dipendenti a rischio

Un grosso incendio interessa da questa notte un capannone dello stabilimento Inalca di Via Fratelli Manfredi a Reggio Emilia. La struttura era utilizzata per la lavorazione delle carni. Sono più di ...

Reggio Emilia, brucia lo stabilimento di carni Inalca: il video del maxi incendio

(Adnkronos) – Un grosso incendio è scoppiato nella notte all'Inalca di Reggio Emilia, lo stabilimento che si trova in via Due Canali adibito alla lavorazione delle carni. Diverse le squadre dei ...

Maxi incendio nello stabilimento ospedaliero: sospese tutte le attività - VIDEO. A Caivano vasto incendio in un'azienda di prodotti chimici: c'è rischio diossina. Caivano, maxi incendio a Pascarola: in fiamme azienda di solventi della zona Asi, 70 lavoratori presenti al mo. Maxi incendio nell'ex Omfesa, il sindaco chiude lo stabilimento: «Nel sito manufatti in amianto»«». MAXI INCENDIO AL DEPOSITO "FARLA", LA SINDACA DI LATINA ORDINA: "CHIUDETE LE FINESTRE PER 2 GIORNI". Latina, grosso incendio in via Monti Lepini: brucia lo stabilimento Farla. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Caivano, maxi incendio a Pascarola: in fiamme azienda di solventi della zona Asi, 70 lavoratori presenti al momento del rogo - Intorno alle 16.30 di oggi è divampato uno spaventoso incendio a Pascarola, in zona Caivano. In particolare, le fiamme hanno interessato un'azienda di solventi della zona ...

msn.com comunica: A Caivano vasto incendio in un'azienda di prodotti chimici: c'è rischio diossina - La Asl: "Chiudere le finestre, spegnere i condizionatori e non stendere i panni fuori". Il laboratorio analisi dell'Arpac sul posto per valutare la qualità dell'aria. Convocato il vertice in Prefettur ...

Si apprende da ilmessaggero.it: Chimpex, maxi-incendio in azienda di solventi a Caivano: 70 lavoratori presenti. «Tenere porte e finestre chiuse» - Intorno alle 16.30 di oggi è divampato uno spaventoso incendio a Pascarola, in zona Caivano (Napoli). In particolare, le fiamme hanno interessato ...