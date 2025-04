Sanità l’Italia spende solo il 45 per la prevenzione

I numeri dicono che l'Italia può e deve migliorare. Guardiamo i numeri: quasi una persona su quattro ha più di 65 anni. E in questa fascia d'età almeno la metà delle persone presenta (almeno) due diverse cronicità. In una situazione di questo tipo, puntare sulla prevenzione appare fondamentale. Ma su questo fronte non siamo messi bene, stando a quanto lanciato in un incontro organizzato da FOCE (Federazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi). Lo dicono le cifre: l'Italia ha dedicato solo il 4,8% nel 2022 e il 4,5% nel 2023 della propria spesa sanitaria totale per la prevenzione.

