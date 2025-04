Prato aumentano i turisti 16 nel 2024 rispetto al anno precedente

Prato, 15 aprile 2025 - Sfiorano il 16% in più rispetto all'anno precedente i turisti registrati a Prato nel 2024: gli arrivi complessivi sono stati 244.410 e quasi 470.000 le presenze turistiche. Tra i mercati internazionali, spicca il dato relativo agli Stati Uniti: pur non essendo tra i primi per numero di arrivi (4.557), i visitatori americani hanno totalizzato ben 19.590 presenze, posizionandosi tra i mercati con il più alto tasso di permanenza media: "Un dato che conferma l’interesse e la fidelizzazione del pubblico statunitense verso il territorio pratese, riconosciuto per l’offerta culturale, la qualità dell’accoglienza e l’autenticità dell’esperienza toscana - spiega l'assessora al Turismo Chiara Bartalini - La presenza degli americani supera quella di molti Paesi europei sia in termini di presenze assolute che di permanenza media, rappresentando quindi un target strategico su cui continuare a investire in chiave di promozione turistica e marketing territoriale. Lanazione.it - Prato, aumentano i turisti: +16% nel 2024 rispetto all'anno precedente Leggi su Lanazione.it , 15 aprile 2025 - Sfiorano il 16% in piùall'registrati anel: gli arrivi complessivi sono stati 244.410 e quasi 470.000 le presenzeche. Tra i mercati internazionali, spicca il dato relativo agli Stati Uniti: pur non essendo tra i primi per numero di arrivi (4.557), i visitatori americani htotalizzato ben 19.590 presenze, posizionandosi tra i mercati con il più alto tasso di permanenza media: "Un dato che conferma l’interesse e la fidelizzazione del pubblico statunitense verso il territorio pratese, riconosciuto per l’offerta culturale, la qualità dell’accoglienza e l’autenticità dell’esperienza toscana - spiega l'assessora al Turismo Chiara Bartalini - La presenza degli americani supera quella di molti Paesi europei sia in termini di presenze assolute che di permanenza media, rappresentando quindi un target strategico su cui continuare a investire in chiave di promozioneca e marketing territoriale.

Potrebbe interessarti anche:

Prato Valentino guarda al 2050. Obiettivo: attrarre turisti tutti i mesi dell’anno, anche senza neve (che si vedrà sempre meno)

Teglio (Sondrio) – Un turismo di domani che sia, in primis, un turismo per tutte le stagioni e non solo per quella della neve, sulla quale per altro pare ormai evidente bisognerà far sempre meno ...

Aumentano i turisti nel Padovano, Confesercenti: «Servono figure professionali adeguate»

A Padova e nella sua provincia il settore turistico sta registrando una crescita significativa, che contribuisce positivamente all'economia locale: negli ultimi tre anni, secondo i dati principali ...

Sempre più turisti a Modena: alberghi stabili, ma le notti nei b&b aumentano del 23%

Nel 2024 aumentano gli arrivi di turisti nella provincia di Modena: si raggiungono infatti 827.864 arrivi con una crescita del 3,9% pari a più di 30.000 turisti in più, superando del 15% i valori ...

Prato, aumentano i turisti: +16% nel 2024 rispetto all'anno precedente. Prato sta diventando una città sempre più turistica. Arezzo Città del Natale: +44% di prenotazioni rispetto al 2023. Mercatini, mostra del Vasari e cioccolato. Criminalità, il 30% dei reati nei grandi centri: la geografia della sicurezza. Prato, ecco il piano strategico sul turismo per promuovere il territorio. Prato sbarca su Airbnb. Le case per affitti brevi sono sempre di più. Ne parlano su altre fonti