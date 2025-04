Faceva sesso con i suoi studenti prof condannato a 6 anni

condannato a sei anni Giulio Chiofalo, il prof arrestato a fine 2023 con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con i suoi studenti. Stamane il verdetto al termine dell'udienza preliminare celebrata dal gup Eugenio Fiorentino. L'accusa auspicava una condanna più severa con la richiesta. Messinatoday.it - Faceva sesso con i suoi studenti, prof condannato a 6 anni Leggi su Messinatoday.it È statoa seiGiulio Chiofalo, ilarrestato a fine 2023 con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con i. Stamane il verdetto al termine dell'udienza preliminare celebrata dal gup Eugenio Fiorentino. L'accusa auspicava una condanna più severa con la richiesta.

