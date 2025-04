Più di cinquanta morti in due attacchi nello stato di Plateau nel centro della Nigeria

attacchi condotti nello stato di Plateau, nel centro della Nigeria, dove le violenze intercomunitarie sono molto diffuse, ha dichiaratro il 14 aprile all’Afp un funzionario della Croce rossa. Leggi Internazionale.it - Più di cinquanta morti in due attacchi nello stato di Plateau, nel centro della Nigeria Leggi su Internazionale.it Almeno 52 persone sono morte in duecondottidi, nel, dove le violenze intercomunitarie sono molto diffuse, ha dichiaratro il 14 aprile all’Afp un funzionarioCroce rossa. Leggi

Potrebbe interessarti anche:

Incendio nel rifugio per animali, morti il proprietario e 100 gatti: "Ne ha salvati 200, poi non è più tornato"

Avrebbe dato la vita per salvarli tutti. E così ha fatto. Chris Arsenault, fondatore del rifugio Happy Cat Sanctuary di Medford, negli Stati Uniti, è morto nell'incendio che ha distrutto la ...

Incendio nel rifugio per animali, morti il proprietario e 100 gatti: "Ne ha salvati 200, poi non è più tornato"

Avrebbe dato la vita per salvarli tutti. E così ha fatto. Chris Arsenault, fondatore del rifugio Happy Cat Sanctuary di Medford, negli Stati Uniti, è morto nell'incendio che ha distrutto la ...

Non è cambiato ancora nulla. Dopo il crollo altri morti e feriti: "Ora più ispettori del lavoro"

"Più sicurezza e più controlli: non si deve morire di lavoro". Dopo quasi un anno dalla strage di via Mariti, dove persero la vita cinque persone, secondo i sindacati c’è ancora tanto da fare per ...

Crolla diga a Nakuru: più di cinquanta morti. Coronavirus, in Cina primo giorno con più guariti che contagiati. Domani tornano gli italiani della Diamond Princess. Cadaveri dimenticati, la morte anonima di immigrati e clochard. "George morto per asfissia": l'autopsia ordinata dai familiari di Floyd smentisce quella ufficiale. Ne parlano su altre fonti