Ilgiorno.it - Dongo, ancora una doppia piazza: dopo la festa per la Liberazione c’è la commemorazione dei gerarchi

(Como) –una voltasarà teatro di unadi segno opposto, in occasione del 25 Aprile. Alla manizione ufficiale per gli ottant'anni della, seguirà quella dei nostalgici fascisti in memoria deifucilati sul lungolago del Comune sull’alto lago di Como, dove fu catturato Benito Mussolini in fuga. Venerdì 25 aprile è in programma la cerimonia organizzata dall’amministrazione comunale inParacchini (partigiano ucciso dai nazifascisti), con la deposizione di una corona al Monumento dei Caduti, la benedizione, l'intervento di un sindaco del territorio e di un rappresentante dell'Anpi. Alle 11 è previsto un corteo verso il Parco delle Rimembranze per onorare i caduti, con conclusione davanti alla tomba dei Martiri della Libertà.