Città della Scienza viaggi virtuali nello spazio grazie al Planetario 3D

Città della Scienza di Napoli, una realtà affermata della divulgazione scientifica italiana ed europea, offre una straordinaria esperienza virtuale nel nostro “Sistema Solare”, un ramo periferico di una galassia chiamata Via Lattea.Il “Planetario 3D”, il cui referente scientifico è l’astrofisico Giovanni Pirone, è uno straordinario simulatore della parte dell’universo che ci circonda , un efficientissimo mezzo tecnologico volto alla didattica e all’apprendimento dei meccanismi che regolano la volta celeste nella quale sono contenuti i suoi otto pianeti e cinque pianeti nani, oltre duecento satelliti e svariati oggetti astronomici mantenuti in orbita dalla forza gravitazionale del nostro sole. Questa enorme struttura è composta da una cupola dal diametro di circa 20 metri con 120 posti a sedere che rendono il visitatore completamente coinvolto nella descrizione del nostro sistema solare con un’esperienza totalmente immersiva accompagnata da coinvolgenti effetti audio a tal punto da far sentire ogni individuo, quasi come un astronauta, essere presente in una immaginaria navicella spaziale in viaggio nel cielo stellare. Leggi su Ildenaro.it di Salvatore Vicedominidi Napoli, una realtà affermatadivulgazione scientifica italiana ed europea, offre una straordinaria esperienza virtuale nel nostro “Sistema Solare”, un ramo periferico di una galassia chiamata Via Lattea.Il “3D”, il cui referente scientifico è l’astrofisico Giovanni Pirone, è uno straordinario simulatoreparte dell’universo che ci circonda , un efficientissimo mezzo tecnologico volto alla didattica e all’apprendimento dei meccanismi che regolano la volta celeste nella quale sono contenuti i suoi otto pianeti e cinque pianeti nani, oltre duecento satelliti e svariati oggetti astronomici mantenuti in orbita dalla forza gravitazionale del nostro sole. Questa enorme struttura è composta da una cupola dal diametro di circa 20 metri con 120 posti a sedere che rendono il visitatore completamente coinvolto nella descrizione del nostro sistema solare con un’esperienza totalmente immersiva accompagnata da coinvolgenti effetti audio a tal punto da far sentire ogni individuo, quasi come un astronauta, essere presente in una immaginaria navicella spaziale ino nel cielo stellare.

Potrebbe interessarti anche:

Corporea, il museo del corpo umano dentro la Città della Scienza

di Salvatore Vicedomini Nella Città della Scienza a Napoli Corporea è una realtà consolidata dal 2017 che attira un pubblico sempre crescente e di tutte le età riuscendo a coniugare educazione, ...

Città della Scienza: un weekend tra musica, scienza e laboratori scientifici

Città della Scienza rispolvera alcuni strumenti degli antichi musei della scienza che prenderanno vita durante un affascinante Science Show Gli strumenti scientifici antichi sono una testimonianza ...

A tu per tu con gli insetti, tutti entomologi per un weekend a Città della Scienza

Un nuovo weekend a Città della Scienza per vivere un fantastico viaggio nel microcosmo degli insetti. L’inaugurazione della nuova mostra sugli insetti, ed il riscontro entusiasta dei piccoli ...

Città della Scienza, viaggi virtuali nello spazio grazie al Planetario 3D. Cosa fare e dove andare a Marzo 2025: eventi e gite per famiglie. Viaggi virtuali per bambini tra scienza e arte!. In Viaggio con Casanova nella Venezia del contributo d'accesso e dello spopolamento. Lisbona, un viaggio attraverso 5 tour virtuali + 1 mostra (che arriva dall’Italia). Nagoya, città di tradizione e innovazione – Viaggi Virtuali. Ne parlano su altre fonti