Duello a sorpresa in panchina Ancelotti sogna la Roma Poi sotto col bomber ESCLUSIVO

bomberLa Roma dopo il pareggio nel derby, il secondo 1-1 di fila dopo quello con la Juventus, sa che deve riprendere in fretta a macinare vittorie se vorrà lottare per un posto in Champions in queste ultime sei partite. La distanza è aumentata in questo weekend, causa le vittorie di Atalanta e appunto Juventus, da cui il ritardo è ora di 5 punti. La squadra di Ranieri dovrà inoltre affrontare altri scontri diretti, la strada è senza dubbio in netta salita, ma anche tornare in Europa League sarebbe un grande traguardo vista la partenza a handicap.Carlo Ancelotti (LaPresse) – calciomercato.itE nel frattempo sono i giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore da parte dei Friedkin. Calciomercato.it - Duello a sorpresa in panchina: “Ancelotti sogna la Roma”. Poi sotto col bomber | ESCLUSIVO Leggi su Calciomercato.it I giallorossi verso la scelta del nuovo allenatore e secondo l’intermediario resta in piedi Gasperini per sfidarsi con un grande ex, poi toccherà alLadopo il pareggio nel derby, il secondo 1-1 di fila dopo quello con la Juventus, sa che deve riprendere in fretta a macinare vittorie se vorrà lottare per un posto in Champions in queste ultime sei partite. La distanza è aumentata in questo weekend, causa le vittorie di Atalanta e appunto Juventus, da cui il ritardo è ora di 5 punti. La squadra di Ranieri dovrà inoltre affrontare altri scontri diretti, la strada è senza dubbio in netta salita, ma anche tornare in Europa League sarebbe un grande traguardo vista la partenza a handicap.Carlo(LaPresse) – calciomercato.itE nel frattempo sono i giorni decisivi per la scelta del nuovo allenatore da parte dei Friedkin.

